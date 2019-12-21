PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Газовый контракт с РФ укрепит гривну: прогноз Милованова

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прогнозирует укрепление курса гривны в связи с договоренностями с РФ о транзите газа через Украину.

Газовый контракт с РФ укрепит гривну: прогноз Милованова

Тимофей Милованов заявил о возможном пересмотре макропрогноза курса гривны в сторону укрепления.

Представляя в Харькове итоги работы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году, он отметил, что такие оптимистичные прогнозы связаны с итогами переговоров с РФ по транзиту газа.

– Думаю, возможно, нам придется пересмотреть макропрогноз в отношении курса в части его большего укрепления, – добавил он.

По его словам, есть все основания сказать, что гривня будет укрепляться.

Читайте: Курс доллара на 2020 год – прогноз Кабмина

Напомним, по базовому сценарию октябрьского макроэкономического прогноза, обменный курс в 2020 составит 27 грн/$, в 2021– 27,2 грн/$, в 2022 – 27,5 грн/$.

По оптимистическому сценарию: в 2020 году – 24,8 грн/$, в 2021 – 23,9 грн/$, в 2022 – 24,2 грн/$.

Напомним, 20 декабря представитель Газпрома заявил, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Цена на газ этой зимой не вырастет – Гончарук
Цена на газ этой зимой не вырастет – Гончарук
В РФ раскрыли детали транзитного контракта с Украиной
В РФ раскрыли детали транзитного контракта с Украиной
Контракт на транзит российского газа заключен: выгодно ли это Украине
Контракт на транзит российского газа заключен: выгодно ли это Украине
Газовый контракт заключен на пять лет с возможностью пролонгации – Оржель
Газовый контракт заключен на пять лет с возможностью пролонгации – Оржель
Оржель
Решение Стокгольмского арбитража: Россия выплатит долг деньгами
Украина и Россия договорились о продлении транзита газа на 5 лет
Украина и Россия договорились о продлении транзита газа на 5 лет
Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий
Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий
Россия согласилась выплатить Украине газовый долг – Reuters
Россия согласилась выплатить Украине газовый долг – Reuters
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка