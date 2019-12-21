Газовый контракт с РФ укрепит гривну: прогноз Милованова

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прогнозирует укрепление курса гривны в связи с договоренностями с РФ о транзите газа через Украину.

Тимофей Милованов заявил о возможном пересмотре макропрогноза курса гривны в сторону укрепления.

Представляя в Харькове итоги работы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году, он отметил, что такие оптимистичные прогнозы связаны с итогами переговоров с РФ по транзиту газа.

– Думаю, возможно, нам придется пересмотреть макропрогноз в отношении курса в части его большего укрепления, – добавил он.

По его словам, есть все основания сказать, что гривня будет укрепляться.

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Напомним, по базовому сценарию октябрьского макроэкономического прогноза, обменный курс в 2020 составит 27 грн/$, в 2021– 27,2 грн/$, в 2022 – 27,5 грн/$.

По оптимистическому сценарию: в 2020 году – 24,8 грн/$, в 2021 – 23,9 грн/$, в 2022 – 24,2 грн/$.

Напомним, 20 декабря представитель Газпрома заявил, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.