Суд оставил Кузьменко под стражей

Апелляционный суд Киева оставил подозреваемую в убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко под стражей.

Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу Юлии Кузьменко на меру пресечения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После соответствующего решения суда подозреваемая будет оставаться под стражей до 8 февраля 2020 года.

Адвокат Юлии Кузьменко требовал отменить решение Печерского суда об избрании меры пресечения и позволить взять ее на поруки.

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Напомним, во время судебного заседания муж подозреваемой Дмитрий Кузьменко сообщил, что на момент убийства Павла Шеремета в ночь с 19 на 20 июля 2016 года он вместе с женой и сыном был дома.

Но прокуроры заявили, что не считают алиби Юлии Кузьменко достаточно обоснованным. Поэтому они просили оставить меру пресечения в виде содержания под стражей без изменений.