Суд залишив Кузьменко під вартою

Апеляційний суд Києва залишив підозрювану у вбивстві Павла Шеремета Юлію Кузьменко під вартою.

Апеляційний суд Києва відхилив апеляційну скаргу Юлії Кузьменко на запобіжний захід у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Після відповідного рішення суду підозрювана залишатиметься під вартою до 8 лютого 2020 року.

Адвокат Юлії Кузьменко вимагав скасувати рішення Печерського суду про обрання запобіжного заходу і дозволити взяти її на поруки.

Читайте: Тримайтеся: Кузьменко написала лист матері Шеремета

Нагадаємо, під час судового засідання чоловік підозрюваної Дмитро Кузьменко повідомив, що на момент вбивства Павла Шеремета у ніч з 19 на 20 липня 2016 року він разом з дружиною і сином був вдома.

Але прокурори заявили, що не вважають алібі Юлії Кузьменко достатньо обґрунтованим. Тому вони просили залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без змін.