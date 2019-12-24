По результатам выборов в ОТО, Слуга народа так и не получила большинство. Потеряла ли президентская партия поддержку и о чем свидетельствуют первые результаты – в материале Фактов ICTV.

В воскресенье, 22 декабря, в некоторых ОТО прошли выборы, по предварительным результатам которых большинство взяли не “слуги народа”, а самовыдвиженцы.

Но зрады или краха партии здесь нет – это всего лишь специфика местных выборов. Впрочем, президентской политсиле все же надо сделать некоторые выводы после таких результатов.

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Что такое ОТО?

Объединенные территориальные общины – это добровольные объединения нескольких сел, поселков или городов в один административный центр, которые были созданны в результате реформы децентрализации.

За 2015-2019 годы были образованы 896 ОТО, где уже прошли выборы. После недавних выборов их количество возросло до 988.

Результаты выборов в ОТО

Первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов в новосозданных территориальных общинах состоялись 22 декабря 2019 года. Они прошли в 86 ОТО – 69 сельских, 16 поселковых и одном городском совете.

Кроме того, в 33 ОТО состоялись дополнительные выборы – в 20 сельских и 13 поселковых советах. Жители голосовали за депутатов территориальных общин, где местные выборы уже состоялись, но которые присоединились к ОТО.

Результаты выборов сельского, поселкового, городского голов и депутатов в одномандатных округах должны быть установлены до 27 декабря 2019 года включительно.

В многомандатном округе на объявления результатов у ЦИК есть 10 дней, то есть до 1 января 2020 года включительно.

Слуга народа – лидер среди партий, но…

Президентская партия уже успела объявить о своем выигрыше. В частности, по предварительным результатам среди партий, она действительно держат лидерство – 476 депутатов и 25 председателей ОТО.

Впрочем, если принять во внимание самовыдвиженцев – уверенная победа за ними. В частности, это 814 депутатов сельских, поселковых и местных советов и 52 председателя ОТО.

Особенности местных выборов

Ключевая особенность выборов в ОТО, которая отличает их от общеукраинских – это голосование за авторитетных и влиятельных местных представителей. Общины сел и поселков знают друг друга, поэтому голосуют за знакомого им человека, не обращая внимание на его партийную принадлежность.

– В отличие от местных, доминирующей тенденцией тех же выборов в область или Верховную Раду является условная узнаваемость бренда, – рассказывает политолог Александр Антонюк.

Эксперт подчеркивает – политические партии формируются не один год, а учитывая, что по предварительным заявлениям у Слуги народа каждый третий мандат, это свидетельствует, что они все же нашли в местных ячейках своих людей, которые пользуются авторитетом среди населения.

– Смотрят на историю и бэкграунд людей, которые там живут и имеют круг общения. Если человек внезапно станет представителем Слуги народа, это не добавит ему баллов, если у него не будет авторитета в ОТО, где будет избираться, – объясняет политический эксперт Игорь Рейтерович.

Самовыдвиженцы всегда создавали мощную конкуренцию партийным представителям и, как правило, выигрывали. Так, в 2017 году по итогам выборов в 201 ОТО также лидерство имели самовыдвиженцы – 863 депутата, в то время как от БПП и Батькивщины, которые постоянно конкурировали за победу на местах, получили 733 и 689 представителей соответственно.

Предпочли остаться самовыдвиженцами

Чаще всего победители выборов в ОТО уже занимают или занимали управленческие должности в этих районах.

На Закарпатье, к примеру, по результатам экзит-полов, в Холмовской общине победу одержала самовыдвиженец Татьяна Вачиля (председатель Холмовского сельского совета), набрав более 40% поддержки. Слуга народа отстает здесь вдвое.

Веснянская ОТО Николаевской области демонстрирует такую ​​же тенденцию – с результатом 44,48% побеждает действующий сельский голова Леонид Мухарский, в то время как представитель Слуги народа имеет только 6,1%.

А вот там, где Слуга народа сделала ставку на популярного среди общины человека, он побеждает – в Косонской ОТО на Закарпатье предварительно лидирует представитель Слуги народа Александр Торт (сельский председатель с. Косонь) с результатом в 58%.

– Ранее определенное количество самовыдвиженцев все же шло под флагами власти. Они договаривались с политической силой, надеясь в будущем получить дивиденды в виде денег, связей, возможностей пролоббировать интересы ОТО, – рассказывает Рейтерович.

Нынешние выборы, по словам эксперта, показали другой тренд – самовыдвиженцы, которые могли идти под флагами президентской партии, этого не сделали из-за неоднозначных позиций, связанных с открытием рынка земли и другими вопросами.

– Такая работа во многих областях проводилась. По крайней мере, им предлагали. Но они посмотрели на ситуацию, отношение к партии и решили не рисковать.

Но политолог акцентирует – ничего не запрещает самовыдвиженцам затем вступить в ряды политсилы. Более того, отдельные партии – Батькивщина, Европейская солидарность, Наш край – уже начали предлагать идти к ним во фракцию.

– Им есть, что предложить – разветвленная система, понимание процессов, которые происходят на местах. У Слуги народа этого нет.

Если представители ОТО будут входить в оппозиционные партии, это создаст проблемы президентской партии. Конечно, на центральном уровне Слуга народа сможет блокировать решения по местной политике.

– С другой стороны, если общины будут против Слуги народа, они смогут неплохо представлять свои интересы, заявлять о них и утверждать, что их решения блокируют из-за того, что они представители оппозиции.

Стоит делать выводы

Многочисленные социологические опросы показывают неизменный тренд – рейтинг президента Зеленского, несмотря на прогнозы по его снижению, все еще аномально большой. Та же ситуация и с уровнем поддержки партии.

Несмотря на это, результаты выборов в ОТО могут стать ценным опытом для партии.

– Надо делать выводы. Если они оказались в меньшинстве, надо уже сейчас начинать договариваться с теми же выдвиженцами – чтобы они входили во фракцию или образовывали коалиции со “слугами народа”. Иначе у последних будут проблемы, – говорит Рейтерович.

Александр Антонюк подчеркивает – президентская партия должна искать на местах авторитетных людей. Тех, кто вызывает доверие среди населения и потенциально может быть избран в местные советы, сельским или городским головой.

– Посмотрим, насколько они смогут до осени 2020 года сформировать единую идеологическую политсилу, которая сможет играть на равных с тяжеловесами. Идеология, люди и деньги – это ключевое, что должно быть у Слуги народа, – заключает Антонюк.

Результаты выборов в ОТО свидетельствуют о сложностях для президентской партии – в частности, из-за того, что местные элиты отказываются баллотироваться от их имени. Но несмотря на это, впереди местные выборы, а это лишь маленькая репетиция перед большой премьерой.

Лилия Ященко