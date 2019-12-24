За результатами виборів в ОТГ, Слуга народу так і не отримала більшість. Чи втратила президентська партія підтримку та про що свідчать перші результати – у матеріали Фактів ICTV.

У неділю, 22 грудня, в деяких ОТГ пройшли вибори, за попередніми результатами яких, більшість взяли не “слуги народу”, а самовисуванці.

Та зради або краху партії тут немає – це всього лиш специфіка місцевих виборів. Втім, президентській політсилі все ж таки треба зробити деякі висновки після таких результатів.

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Що таке ОТГ?

Об’єднані територіальні громади – це добровільні об’єднання декількох сіл, селищ або міст в один адміністративний центр, які було створено внаслідок реформи децентралізації.

За 2015-2019 роки було утворено 896 ОТГ, де вже пройшли вибори. Після нещодавніх виборів їх кількість зросла до 988.

Результати виборів в ОТГ

Перші вибори депутатів сільських, селищних та міських рад в новостворених об’єднаних територіальних громадах відбулись 22 грудня 2019 року. Вони пройшли у 86 ОТГ – 69 сільських, 16 селищних та одній міській раді.

Окрім того, у 33 ОТГ відбулись додаткові вибори – у 20 сільських та 13 селищних радах. Громадяни голосували за депутатів територіальних громад, де місцеві вибори вже відбулись, але які приєднались до ОТГ.

Результати виборів сільських, селищних, міських голів та депутатів в одномандатних округах мають бути встановлені до 27 грудня 2019 року включно.

У багатомандатному окрузі на оголошення результатів ЦВК має 10 днів, тобто до 1 січня 2020 року включно.

Слуга народу – лідер серед партій, але…

Президентська партія вже встигла оголосити про свій виграш. Зокрема, за попередніми результатами серед партій, вона дійсно тримає лідерство – 476 депутатів та 25 голів ОТГ.

Втім, якщо взяти до уваги самовисуванців – впевнена перемога за ними. Зокрема, це 814 депутатів сільських, селищних та місцевих рад та 52 голови ОТГ.

Особливості місцевих виборів

Ключова особливість виборів в ОТГ, яка відрізняє їх від загальноукраїнських – це голосування за авторитетних та впливових місцевих представників. Громади сіл та селищ знають один одного, тому голосують за знайому їм людину, не звертаючи увагу на її партійну приналежність.

– На відміну від місцевих, домінуючою тенденцією тих же виборів в область або Верховну Раду є умовна впізнаваність бренду, – розповідає політолог Олександр Антонюк.

Експерт наголошує – політичні партії формуються не один рік, а враховуючи, що за попередніми заявами у Слуги народу кожен третій мандат, це свідчить, що вони все ж таки знайшли в місцевих осередках своїх людей, які користуються авторитетом серед населення.

– Дивляться на історію та бекграунд людей, які там живуть і мають коло спілкування. Якщо людина раптово стане представником Слуги народу, це не додасть їй балів, якщо вона не матиме авторитету в ОТГ, де обиратиметься, – пояснює політичний експерт Ігор Рейтерович.

Самовисуванці завжди створювали потужну конкуренцію партійним представникам і зазвичай вигравали. Так, у 2017 році за підсумками виборів у 201 ОТГ також лідерство мали самовисуванці – 863 депутати, в той час як від БПП та Батьківщини, які постійно конкурували за перемогу на місцях, отримали 733 та 689 представників відповідно.

Вважали за краще залишитися самовисуванцями

Зазвичай переможці виборів в ОТГ вже обіймають або обіймали управлінські посади в цих районах.

На Закарпатті, приміром, за результатами екзит-полів, у Холмівській громаді перемогу отримала самовисуванець Тетяна Вачиля (голова Холмівської сільської ради), набравши більше 40% підтримки. Слуга народу відстає тут вдвічі.

Веснянська ОТГ Миколаївської області демонструє таку саму тенденцію – з результатом 44,48% перемагає чинний сільський голова Леонід Мухарський, водночас представник Слуги народу має лише 6,1%.

А от там, де Слуга народу зробила ставку на популярну серед громади людину, вона перемагає – у Косоньській ОТГ на Закарпатті попередньо лідирує представник Слуги народу Олександр Торт (сільський голова с. Косонь) з результатом у 58%.

– Раніше певна кількість самовисуванців все ж таки йшла під прапорами влади. Вони домовлялись з політичною силою, сподіваючись у майбутньому отримати дивіденди у вигляді грошей, зав’язків, можливостей пролобіювати інтереси ОТГ, – розповідає Рейтерович.

Цьогорічні вибори, за словами експерта, показали інший тренд – самовисуванці, які могли йти під прапорами президентської партії, цього не зробили через неоднозначні позиції, пов’язані з відкриттям ринку землі й іншими питаннями.

– Така робота в багатьох областях проводилась. Принаймні, їм пропонували. Але вони подивились на ситуацію, ставлення до партії і вирішили не ризикувати.

Але політолог наголошує – нічого не забороняє самовисуванцям потім вступити до лав політсили. Більше того, окремі партії – Батьківщина, Європейська солідарність, Наш край – вже почали пропонувати йди до них у фракцію.

– Їм є, що запропонувати – розгалужена система, розуміння процесів, які відбуваються на місцях. У Слуги народу цього немає.

Якщо представники ОТГ входитимуть до опозиційних партій, це створить проблеми президентській партії. Звісно, на центральному рівні Слуга народу зможе блокувати рішення щодо місцевої політики.

– З іншого боку, якщо громади будуть проти Слуги народу, вони зможуть непогано представляти свої інтереси, заявляти про них і стверджувати, що їхні рішення блокують через те, що вони представники опозиції.

Варто робити висновки

Численні соціологічні опитування демонструють незмінний тренд – рейтинг президента Зеленського, попри прогнози щодо його зниження, все ще аномально високий. Та сама ситуація і з рівнем підтримки партії.

Попри це, результати виборів до ОТГ можуть стати цінним досвідом для партії.

– Треба робити висновки. Якщо вони опинились у меншості, треба вже зараз починати домовлятись із самовисуванцями – щоб вони входили у фракцію або утворювали коаліції зі “слугами народу”. Інакше останні матимуть проблеми, – каже Рейтерович.

Олександр Антонюк наголошує – президентська партія має шукати на місцях авторитетних людей. Тих, хто викликає довіру серед населення та потенційно може бути обраним у місцеві ради, сільським чи міським головою.

– Подивимось, наскільки вони зможуть до осені 2020 року сформувати єдину ідеологічну політсилу, яка зможе грати на рівні з важковаговиками. Ідеологія, люди і фінанси – це ключове, що має бути у Слуги народу, – підсумовує Антонюк.

Результати виборів в ОТГ свідчать про складнощі для президентської партії – зокрема, через те, що місцеві еліти відмовляються балотуватись від їхнього імені. Та попри це, попереду місцеві вибори, а це лише маленька репетиція перед великою прем’єрою.

Лілія Ященко