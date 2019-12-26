Гончарук назвал плюсы и минусы укрепления курса гривны

Укрепление курса гривны, происходящее в последнее время, отражает растущий спрос на национальную валюту.

У этого есть свои плюсы и минусы, но не стоит расценивать укрепление курса как негативное явление.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала Украина24.

– Я бы не стал говорить, что укрепление гривны – это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться, – рассказал Гончарук.

Среди преимуществ повышения курса гривны премьер выделил рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта, тогда как негативно подорожание нацвалюты влияет на экспортеров и бюджет.

Гончарук не стал прогнозировать курс в первые месяцы нового года, отметив, что это больше прерогатива Национального банка.

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В то же время он сообщил, что ориентировочно по итогам февраля будет ставиться вопрос о корректировке макропрогноза на 2020 год и внесении соответствующих изменений в госбюджет.

– В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит, – сказал премьер.

Ранее НБУ дал прогноз, что МВФ утвердит новую программу для Украины в первом квартале 2020 году.