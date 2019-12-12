МВФ утвердит новую программу для Украины в первом квартале 2020: прогноз НБУ

Совет директоров Международного валютного фонда может утвердить новую программу для Украины в первом квартале 2020 года, считают в Нацбанке.

Глава НБУ Яков Смолий прогнозирует утверждение МВФ новой программы для Украины в первом квартале 2020 года.

– Мы не ожидаем в этом году решения о подписании программы – этого не будет. Но согласно графику, это может быть в первом квартале следующего года, – сказал главный банкир Украины.

По его словам, Украина выполнила большинство условий МВФ – остались незначительные технические моменты, касающиеся принятия нескольких законопроектов.

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Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой заявил, что Украина получила новую трехлетнюю программу кредитования на 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках расширенного фонда МВФ.

Напомним, что миссия МВФ работала в Украине с 14 по 22 ноября. Украинская сторона вела переговоры по новому трехлетнему соглашению относительно расширения финансирования в размере $5-6 млрд.

23 ноября миссия МВФ официально заявила о завершении визита.