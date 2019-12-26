После кодирования спутникового сигнала телеканалов один из вариантов просмотра ТВ – цифровое телевидение Т2. Как установить и настроить ТВ-тюнер Т2 – в материале Фактов ICTV.

Кодирование спутниковых каналов, в том числе и ICTV, состоится 20 января 2020 года. Это касается всех, кто пользовался бесплатным спутником и не платил абонплату.

Если переходить на платный тип просмотра каналов не хочется, один из вариантов – бесплатное цифровое телевидение Т2. Там доступны 32 украинских телеканала (в одесском регионе 42, а в киевском – 52). Но HD-качество, на которое переходят каналы после кодирования, в Т2 не будет.

Все, что нужно для Т2 – цифровая антенна и тюнер.

Факты ICTV писали, как выбрать антенну для Т2 и не попасть на мошенников.

После установления антенны остается только настроить тюнер. В современных моделях телевизоров он обычно встроенный, для других же придется купить его отдельно.

Если вы купили внешний ТВ-тюнер, стоит:

выключить телевизор из розетки;

подключить антенный кабель к тюнеру;

также подключить к тюнеру и к телевизору видео и аудиокабели (с разноцветными разъемами);

включить телевизор и тюнер в сеть;

перейти к меню телевизора и выбрать необходимый источник входного сигнала – HDMI, AV, SCART;

далее следует соблюдать инструкцию по эксплуатации ТВ-тюнера и сделать автоматический поиск цифровых телеканалов. Если хотите искать каналы вручную, следует ввести номер канала или задействованные в вашем регионе частоты.

Как осуществить автоматический поиск каналов на тюнере?

Шаг 1. С помощью пульта зайдите в меню тюнера.

Шаг 2. Выберите вашу страну, чтобы тюнер смог правильно настроить частоты.

Шаг 3. Если ваш тюнер поддерживает несколько стандартов вещания, выберите диапазон Т2.

Шаг 4. Найдите раздел, отвечающий за автопоиск каналов, и запустите сканирование эфира.

Шаг 5. Дождитесь, пока тюнер найдет телеканалы и автоматически сохранит их после завершения поиска.

Шаг 6. Наслаждайтесь просмотром любимых передач.

Если же в вашем телевизоре уже встроен приемник DVB-T2, стоит только:

выключить телевизор из розетки;

подключить кабель антенны к телевизору;

включить телевизор в электросеть;

соблюдать инструкции по эксплуатации телевизора, зайти в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активировать работу цифрового тюнера.

К слову, Факты ICTV рассказывали, зачем телеканалы кодируют спутниковый сигнал, кого это коснется и что следует делать.