Після кодування супутникового сигналу телеканалів один з варіантів перегляду ТБ – цифрове телебачення Т2. Як встановити та налаштувати ТБ-тюнер Т2 – у матеріалі Фактів ICTV.

Кодування супутникових каналів, зокрема і ICTV, відбудеться 20 січня 2020 року. Це стосується всіх, хто користувався безкоштовним супутником та не сплачував абонплату.

Якщо переходити на платний тип перегляду каналів не хочеться, один з варіантів – безкоштовне цифрове телебачення Т2. Там доступні 32 українські телеканали (в одеському регіоні 42, а в київському – 52). Але HD-якості, на яку переходять канали після кодування, у Т2 не буде.

Все, що потрібно для Т2 – цифрова антена та тюнер.

Факти ICTV писали, як обрати антену для Т2 та не натрапити на шахраїв.

Після встановлення антени залишається тільки налаштувати тюнер. У сучасних моделях телевізорів він зазвичай вбудований, для інших же доведеться купити його окремо.

Якщо ви купили зовнішній ТБ-тюнер, варто:

вимкнути телевізор з електромережі;

підключити кабель антени до цифрового тюнера;

також підключити до тюнера та до телевізора відео-та аудіокабелі (з різнокольоровими роз’ємами);

увімкнути телевізор та тюнер в електромережу;

перейти до меню телевізора та обрати необхідне джерело вхідного сигналу – HDMI, AV, SCART;

далі варто дотримуватись інструкції з експлуатації ТБ-тюнера та здійснити автоматичний пошук цифрових телеканалів. Якщо хочете шукати канали вручну, варто ввести номер каналу або задіяні у вашому регіоні частоти;

Як здійснити автоматичний пошук каналів на тюнері?

Крок 1. За допомогою пульту зайдіть в меню тюнера.

Крок 2. Оберіть вашу країну, щоб тюнер зміг правильно налаштувати частоти.

Крок 3. Якщо ваш тюнер підтримує декілька стандартів мовлення, оберіть діапазон Т2.

Крок 4. Знайдіть розділ, який відповідає за автопошук каналів, та запустіть сканування ефіру.

Крок 5. Дочекайтесь, поки тюнер знайде телеканали та автоматично збереже їх після завершення пошуку.

Крок 6. Насолоджуйтесь переглядом улюблених передач.

Якщо ж у вашому телевізорі вже вбудований приймач DVB-T2, варто лише:

вимкнути телевізор з електромережі;

підключити кабель антени безпосередньо до телевізора;

увімкнути телевізор в електромережу;

дотримуватись інструкції з експлуатації телевізора, зайти у відповідний розділ меню налаштувань телевізора та активувати роботу цифрового тюнера.

До слова, Факти ICTV розповідали, навіщо телеканали закодовують супутниковий сигнал, кого це торкнеться та що варто робити.