PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Цифрове телебачення Т2: як встановити та налаштувати тюнер

Після кодування супутникового сигналу телеканалів один з варіантів перегляду ТБ – цифрове телебачення Т2. Як встановити та налаштувати ТБ-тюнер Т2 – у матеріалі Фактів ICTV.

Цифрове телебачення Т2: як встановити та налаштувати тюнер

Кодування супутникових каналів, зокрема і ICTV, відбудеться 20 січня 2020 року. Це стосується всіх, хто користувався безкоштовним супутником та не сплачував абонплату.

Якщо переходити на платний тип перегляду каналів не хочеться, один з варіантів  – безкоштовне цифрове телебачення Т2. Там доступні 32 українські телеканали (в одеському регіоні 42, а в київському – 52). Але HD-якості, на яку переходять канали після кодування, у Т2 не буде.

Все, що потрібно для Т2 – цифрова антена та тюнер.

Факти ICTV писали, як обрати антену для Т2 та не натрапити на шахраїв.

Після встановлення антени залишається тільки налаштувати тюнер. У сучасних моделях телевізорів він зазвичай вбудований, для інших же доведеться купити його окремо.

Якщо ви купили зовнішній ТБ-тюнер, варто:

  • вимкнути телевізор з електромережі;
  • підключити кабель антени до цифрового тюнера;
  • також підключити до тюнера та до телевізора відео-та аудіокабелі (з різнокольоровими роз’ємами);

Як налаштувати тюнер Т2

  • увімкнути телевізор та тюнер в електромережу;
  • перейти до меню телевізора та обрати необхідне джерело вхідного сигналу – HDMI, AV, SCART;
  • далі варто дотримуватись інструкції з експлуатації ТБ-тюнера та здійснити автоматичний пошук цифрових телеканалів. Якщо хочете шукати канали вручну, варто ввести номер каналу або задіяні у вашому регіоні частоти;

Як здійснити автоматичний пошук каналів на тюнері?

Крок 1. За допомогою пульту зайдіть в меню тюнера.

Крок 2. Оберіть вашу країну, щоб тюнер зміг правильно налаштувати частоти.

Крок 3. Якщо ваш тюнер підтримує декілька стандартів мовлення, оберіть діапазон Т2.

Крок 4. Знайдіть розділ, який відповідає за автопошук каналів, та запустіть сканування ефіру.

Крок 5. Дочекайтесь, поки тюнер знайде телеканали та автоматично збереже їх після завершення пошуку.

Крок 6. Насолоджуйтесь переглядом улюблених передач.

Якщо ж у вашому телевізорі вже вбудований приймач DVB-T2, варто лише:

  • вимкнути телевізор з електромережі;
  • підключити кабель антени безпосередньо до телевізора;

Як налаштувати тюнер Т2

  • увімкнути телевізор в електромережу;
  • дотримуватись інструкції з експлуатації телевізора, зайти у відповідний розділ меню налаштувань телевізора та активувати роботу цифрового тюнера.

До слова, Факти ICTV розповідали, навіщо телеканали закодовують супутниковий сигнал, кого це торкнеться та що варто робити.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Т2 замість супутникового ТБ після кодування: як правильно обрати антену
Т2 замість супутникового ТБ після кодування: як правильно обрати антену
У п’ять разів краща якість відео: переваги HD для глядачів
У п’ять разів краща якість відео: переваги HD для глядачів
Приймачі для перегляду закодованих телеканалів: ціна і характеристики
Приймачі для перегляду закодованих телеканалів: ціна і характеристики
Телебачення
Що робити, коли супутниковий сигнал заблокують: покрокова інструкція
Телевізор
Якість і різноманіття каналів, але додаткові витрати: що дасть кодування супутника
Ланет.TV
Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV: як дивитися ТБ після кодування
Кодування каналів в Україні
Кодування каналів – що очікує українців та скільки за це доведеться платити
Боротьба з піратством і якісний контент: чому канали закодовують супутниковий сигнал
Боротьба з піратством і якісний контент: чому канали закодовують супутниковий сигнал
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка