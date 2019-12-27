Суд продлил арест Инне Грищенко на два месяца

Печерский суд Киева оставил под стражей Инну Грищенко, которую подозревают в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области в июле 2018 году.

Также ее голос фигурировал в телефонных разговорах, которые обнародовали в МВД по делу убийства Павла Шеремета.

Ранее суд выслушал стороны процесса. Прокуратура просила продлить арест подозреваемой, подчеркивая рисках побега Грищенко, препятствования следствию, давления на потерпевших и свидетелей, уничтожения вещественных доказательств.

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– Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Грищенко Инны удовлетворить. Продлить срок содержания до 24 февраля 2020 года, – отметил судья на слушании.

Ранее Апелляционный суд Киева оставил подозреваемую в убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко под стражей.