По версии следствия, Инна Грищенко с позывным Пума была одной из пяти исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета.

Ветерана АТО Инну Грищенко с позывным Пума подозревают в исполнении убийства Павла Шеремета. 6 ноября 2019 Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для Инны Грищенко.

Пуме инкриминируют соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области 2018 года.

В конце сентября правоохранители задержали, мужа Инны – Владислава Грищенко, киборга с позывным Буча. По версии следствия, мужчина вступил в сговор с группой лиц и должен был ликвидировать криминального авторитета путем подрыва.

12 декабре на экстренном брифинге МВД по убийству Павла Шеремета начальник криминальной полиции Евгений Коваль рассказал, что особое внимание следователей привлекло неудачное покушение на бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Одним из фигурантов был Андрей Антоненко, а он тесно общался с Юлией Кузьменко и гражданином К, Электриком, которые является сожителями.

С ними общались также гражданин В., с псевдонимом Пистолет, Владислав Грищенко (Буча) и Инна Грищенко (Пума), которые причастны к покушению в Косово.

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Когда Грищенко задержали, следователи зафиксировали, что на судебные заседания ходят друзья задержанных, – и обнаружили группу.

Коваль показал записи, свидетельствующие, что вызов на допрос по делу Шеремета одного из членов группы не вызвал удивления у членов группы и воспринимался ими как угроза.

После первой повестки представители группы занервничали – Ваня (Пистолет) покончил жизнь самоубийством на следующий день после вызова на допрос. Электрик также пытался покончить с собой.

Инна Грищенко расценила самоубийство Пистолета как благоприятный для них факт.

– Все складывается так, как нам надо. Он (Пистолет, – Ред.) Не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет – это было последнее. Тебе это будет в плюс, теперь вертеть будем, как хотим, – сказала Грищенко в телефонном разговоре с мужем.

На вопрос мужа застрелился ли Ваня (Пистолет) сам или ему кто-то помог Грищенко ответила, что он сделал это сам.

Напомним, данные следствия позволяют объективно подозревать в исполнении убийства Павла Шеремета пять человек: Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним Лиса), Яну Дугарь и супругов Инну (Пуму) и Владислава (Бучу) Грищенко.

