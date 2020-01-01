В Украине изменилась сумма кражи, за которую наступает уголовная ответственность

С 1 января 2020 года в Украине изменяется сумма, за кражу которой наступает уголовная ответственность.

Сумма, за кражу которой наступает уголовная ответственность, меняется в связи с тем, что с 1 января 2020 года прожиточный минимум для трудоспособного лица в расчете на месяц составляет 2 102 грн.

Теперь, если было украдено 1 051 грн, то правонарушителю грозит уголовная ответственность.

Кроме того, в соответствии со статьей 51 Кодекса о административных нарушениях, кража чужого имущества считается мелкой, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан.

Если же стоимость похищенного имущества превышать указанную сумму, то будет наступать уголовная ответственность.

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К слову, согласно статье 185 Уголовного кодекса тайное хищение чужого имущества наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет.

Напомним, ранее Рада ввела уголовную ответственность за кнопкодавство.