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Факты / Украина / Политика

Около 120 тыс. должников по алиментам не могут выехать из Украины

Около 120 тыс. человек из-за неуплаты алиментов находятся в базах пограничников с ограничением в выезде за пределы Украины.

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В базах данных пограничников сейчас насчитывается около 120 тыс. человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.

Накануне в аэропорту Борисполь в пропуске через государственную границу отказали 36-летнему мужчине. Он планировал лететь в Дубай. Но пограничники обнаружили, что для него ограничен выезд за пределы страны.

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Мужчина агрессивно вел себя и набросился на охранников. Пограничники составили протокол об административном правонарушении. Дело отправили в суд.

Чтобы избегать подобных ситуаций, пограничники советуют гражданам при подготовке к путешествиям интересоваться, не имеют ли они ограничений в выезде за пределы Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что у мужчины конфисковали яхту за неуплату алиментов.

Источник: Госпогранслужба

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