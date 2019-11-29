В текущем году изменился порядок выплаты алиментов на детей. Факты ICTV узнали размер выплат алиментов в Украине в 2020 году и разобрались в новых правилах начисления денег на ребенка.

С 1 июля увеличился прожиточный минимум и сумма алиментов, привязанная к нему. Минимальный размер выплат алиментов в Украине в 2020 году зависит от возраста ребенка. Дошкольникам полагается минимум 1 754 грн, школьникам до их совершеннолетия – 2 187 грн, студентам вузов – от 2 073 грн.

3 варианта выплаты алиментов в Украине

Вариант выплаты алиментов определяет родитель, с которым живет ребенок:

Сумма предварительно оговаривается родителями. Сумма взимается из зарплаты в зависимости от ее размера. 50% от прожиточного минимума (минимальные выплаты) или 10 прожиточных минимумов (максимальные выплаты), установленных государством.

Согласно новому закону, при назначении суммы выплат суд должен учитывать зарплату плательщика алиментов, наличие у него имущества, банковских сбережений, количество человек, которых он содержит.

При этом если жена знает о более высоких доходах экс-мужа, она может предъявить доказательства.

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Если доходы со временем уменьшились, плательщик может попросить уменьшить сумму алиментов.

Несколько детей: на какие алименты в Украине можно рассчитывать

Чем больше общих детей у экс-супругов, тем на большую сумму алиментов можно рассчитывать:

1 ребенок – ¼ от доходов;

2 ребенка – ⅓ от общей суммы доходов;

3 и больше – ½ от дохода.

До какого возраста выплачиваются алименты в Украине

Согласно закону, выплаты алиментов в Украине происходят до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Если же ребенок обучается в вузе, суд может обязать плательщика алиментов выплачивать деньги до 23-летнего возраста.

Что будет, если не платить

В 2019 году вступил в силу новый закон об алиментах в Украине, который дает возможность ограничивать должников в правах. После того, как плательщик алиментов попадает в единый реестр должников за задолженность в течение более трех месяцев, суд может наказать его следующим образом:

запретить выезжать за границу (даже в командировку);

изъять водительские права;

запретить использовать и хранить оружие;

арестовать имущество и передать его ребенку;

принудить к общественным работам;

лишить свободы на срок от 10 дней до 2 лет;

уволить с государственной службы.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока родитель не погасит долг. При этом за каждый день просрочки насчитывается пеня – 1% от суммы невыплаченных алиментов.

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