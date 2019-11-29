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Факты / Украина

Алименты в Украине 2020: размер выплат

В текущем году изменился порядок выплаты алиментов на детей. Факты ICTV узнали размер выплат алиментов в Украине в 2020 году и разобрались в новых правилах начисления денег на ребенка.

гривня

С 1 июля увеличился прожиточный минимум и сумма алиментов, привязанная к нему. Минимальный размер выплат алиментов в Украине в 2020 году зависит от возраста ребенка. Дошкольникам полагается минимум 1 754 грн, школьникам до их совершеннолетия – 2 187 грн, студентам вузов – от 2 073 грн

3 варианта выплаты алиментов в Украине

Вариант выплаты алиментов определяет родитель, с которым живет ребенок: 

  1. Сумма предварительно оговаривается родителями.
  2. Сумма взимается из зарплаты в зависимости от ее размера.
  3. 50% от прожиточного минимума (минимальные выплаты) или 10 прожиточных минимумов (максимальные выплаты), установленных государством.

Согласно новому закону, при назначении суммы выплат суд должен учитывать зарплату плательщика алиментов, наличие у него имущества, банковских сбережений, количество человек, которых он содержит.

При этом если жена знает о более высоких доходах экс-мужа, она может предъявить доказательства.

Читайте: Как платить алименты в иностранной валюте

Если доходы со временем уменьшились, плательщик может попросить уменьшить сумму алиментов. 

Несколько детей: на какие алименты в Украине можно рассчитывать

Чем больше общих детей у экс-супругов, тем на большую сумму алиментов можно рассчитывать: 

  • 1 ребенок – ¼ от доходов;
  • 2 ребенка – ⅓ от общей суммы доходов; 
  • 3 и больше – ½ от дохода. 

До какого возраста выплачиваются алименты в Украине

Согласно закону, выплаты алиментов в Украине происходят до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Если же ребенок обучается в вузе, суд может обязать плательщика алиментов выплачивать деньги до 23-летнего возраста.  

Что будет, если не платить

В 2019 году вступил в силу новый закон об алиментах в Украине, который дает возможность ограничивать должников в правах. После того, как плательщик алиментов попадает в единый реестр должников за задолженность в течение более трех месяцев, суд может наказать его следующим образом: 

  • запретить выезжать за границу (даже в командировку);
  • изъять водительские права; 
  • запретить использовать и хранить оружие; 
  • арестовать имущество и передать его ребенку; 
  • принудить к общественным работам; 
  • лишить свободы на срок от 10 дней до 2 лет;
  • уволить с государственной службы. 

Ограничения будут действовать до тех пор, пока родитель не погасит долг. При этом за каждый день просрочки насчитывается пеня – 1% от суммы невыплаченных алиментов. 

Ранее Факты ICTV писали о том, как подать на алименты.

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