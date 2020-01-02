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Факты / Украина / Общество

На Хмельнитчине ветер повалил главную новогоднюю елку

В преддверии Нового года в Дунаевцах Хмельницкой области упала главная городская елка, установленная возле дома культуры.

На Хмельнитчине ветер повалил главную новогоднюю елку

В Новогоднюю ночь в Хмельницкой области в городе Дунаевцы упала главная елка.

Причиной падения искусственного дерева стали мощные порывы ветра, которых не выдержала несущая металлическая конструкция.

В связи с этим работникам коммунальных служб пришлось срочно восстанавливать елку к началу праздничных мероприятий.

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На Хмельнитчине ветер повалил главную новогоднюю елку / 2 фотографии

Напомним, главная елка страны в Киеве вошла в пятерку самых красивых елок Европы.

Фото: Деловые Дунаевцы

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