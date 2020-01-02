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Факты / Украина / Общество

Из-за елок и петард: 1 января пожары в Украине забрали 15 жизней

С начала 2020 года в Украине произошло 198 пожаров, в результате чего погибли 15 человек.

pixabay

В ГСЧС отмечают, что с начала года всего за два дня произошло 198 пожаров по всей территории Украины. 138 из них произошли в жилом секторе.

1 января у Харькове произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Горела новогодняя елка в квартире на шестом этаже.

В Бердянске и Запорожье пожары произошли из-за заброса петарды на балкон.

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Всего с начала года пожары унесли жизни 15 человек, еще семь человек пострадали.

Спасено на пожарах в этом году семь человек.

Напомним, 4 декабря около 10.00 возник пожар в Одессе на улице Троицкой, 25, где расположен колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате трагедии погибли 16 человек.

Возгорание возникло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.

Источник: ГСЧС

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