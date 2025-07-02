Синтия Никсон появилась на публике в наряде от украинского бренда

Звезда сериалов Секс в большом городе и И просто так Синтия Никсон появилась на публике в наряде от украинского дизайнера. Актриса примерила жакет и платье бренда Bevza.

Образ Синтии Никсон

Фото актрисы опубликовали на официальной странице бренда Bevza в Instagram. Отмечается, что Синтия Никсон выбрала белый жакет накрест за 30 500 гривен и платье с бахромой Maryna.

Свой образ звезда сериала Секс в большом городе дополнила туфлями-лодочками темно-синего цвета и сумочкой в тон.

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Синтия Никсон не впервые выбирает одежду и аксессуары от Bevza. В мае этого года на премьере нового сезона сериала И просто так актриса появилась в накидке свободного кроя с кристаллами.

В феврале 2024 года Синтия посетила эфир утреннего шоу телеканала CBS в костюме пастельного оттенка и в серьгах украинского бренда.

Мировые знаменитости все чаще поддерживают украинских дизайнеров. Недавно Бейонсе появилась на сцене в шубе от бренда Cultnaked. Ранее артистка неоднократно красовалась в наряде от модельера Ивана Фролова.

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