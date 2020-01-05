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Факты / Украина

Погода в Украине на 5 января (КАРТА)

В воскресенье, 5 января, в Украине ожидается мокрый снег с дождем.

Погода в Украине на 5 января (КАРТА)

Погода в Украине 5 января ожидается облачной и с осадками.

Мокрый снег и дождь пройдут по всей территории страны.

Температура воздуха во всех областях Украины составит от 0° до 2°С тепла. Такая же температура ожидается и ночью.

Читайте: Какой будет погода зимой – прогноз синоптиков

Исключением станет только Юг Украины. В Крыму ожидается от +2° до +4°С.

В Киеве мокрый снег и дождь, днем от 0° до 2°С тепла.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Рождество.

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