В воскресенье, 5 января, в Украине ожидается мокрый снег с дождем.
Погода в Украине 5 января ожидается облачной и с осадками.
Мокрый снег и дождь пройдут по всей территории страны.
Температура воздуха во всех областях Украины составит от 0° до 2°С тепла. Такая же температура ожидается и ночью.
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Исключением станет только Юг Украины. В Крыму ожидается от +2° до +4°С.
В Киеве мокрый снег и дождь, днем от 0° до 2°С тепла.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Рождество.
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