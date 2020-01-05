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Факты / Украина

Убийство в Каховке: ГБР расследует возможную причастность полицейского

ГБР расследует возможную причастность полицейского к резонансному убийству в Каховке.

ДБР

ГБР начало расследование в отношении работника одного из отделов Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего местного жителя.

– Инцидент произошел около 06.00 1 января. В результате конфликта один из его участников (бывший работник полиции) совершил несколько выстрелов в своего оппонента, – сообщает ГБР.

От полученных ранений потерпевший через два дня умер в больнице.

 

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По информации местных жителей, в нанесении телесных повреждений и убийстве потерпевшего может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с убитым.

Досудебное расследование начато по факту возможного превышения полицейским власти или служебных полномочий.

Ранее прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

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