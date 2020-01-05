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Факти / Україна

Убивство в Каховці: ДБР розслідує можливу причетність поліцейського

ДБР розслідує можливу причетність поліцейського до резонансного вбивства в Каховці.

ДБР

ДБР розпочало розслідування щодо працівника одного з відділів Нацполіції в Херсонській області, який може бути причетним до вбивства 26-річного місцевого мешканця.

– Подія трапилась близько 06.00 1 січня. У результаті конфлікту один з його учасників (колишній працівник поліції) здійснив кілька пострілів у свого опонента, – повідомляє ДБР.

Від отриманих поранень потерпілий через два дні помер у лікарні.

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За інформацією місцевих мешканців, до завдання тілесних ушкоджень та вбивства потерпілого може бути причетний працівник поліції, який святкував Новий рік в одній компанії з убитим.

Досудове розслідування розпочато за факом можливого перевищення правоохоронцем влади або службових повноважень.

Раніше прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у справі про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому.

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