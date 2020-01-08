PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Биография Дениса Лыхно – бортпроводника упавшего в Иране Boeing 737

Что известно о Денисе Лыхно, который был бортпроводником на самолет МАУ Boeing 737.

Биография Дениса Лыхно – бортпроводника упавшего в Иране Boeing 737

На борту самолета Boeing 737-800 МАУ, который потерпел крушение в Тегеране (Иран), находились шесть бортпроводников, в частности:

  • Статник Екатерина Олеговна;
  • Матьков Игорь Валерьевич;
  • Микитюк Мария Михайловна;
  • Лихно Денис Михайлович;
  • Овчарук Валерия Евгениевна;
  • Сологуб Юлия Николаевна.

Денис Лыхно учился в Национальному авиационном университете на аэрокосмический факультет с 2012 по 2018 год.

Читайте: Списки погибших в крушении Boeing 737 МАУ в Тегеране

Известно, что в МАУ парень успел проработать пол года.

– Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но как любой АКИшник мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Всегда казалось что его ожидает долгая и успешная жизнь, – отзываются о Денисе в одной из университетских групп.

Биография Дениса Лыхно – бортпроводника упавшего в Иране Boeing 737 / 4 фотографии

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. 

В результате крушения погибли 176 людей, среди них 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Кроме того, в связи с авиакатастрофой в Украине проверяют все пассажирские борта.

Биография Дениса Лыхно – бортпроводника упавшего в Иране Boeing 737 / 4 фотографии
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Иране разбился самолет МАУ – что известно о бортпроводнике Екатерине Статник
В Иране разбился самолет МАУ – что известно о бортпроводнике Екатерине Статник
авиакатастрофа мау в иране
Мы ждали, что Игорь утром прилетит из Тегерана – отец погибшего бортпроводника
літак
Небо было открыто: до и после катастрофы в Иране садились и взлетали самолеты
Депресія
Катастрофа в Иране: Супрун рассказала, как пережить последствия трагедии
Авиакатастрофа в Иране: что известно о бортпроводнике МАУ Юлии Сологуб
Авиакатастрофа в Иране: что известно о бортпроводнике МАУ Юлии Сологуб
владимир гапоненко
Авиакатастрофа МАУ в Иране: что известно о командире Владимире Гапоненко
Мария Микитюк – биография стюардесы разбившегося Boeing 737 МАУ
Мария Микитюк – биография стюардесы разбившегося Boeing 737 МАУ
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Катастрофа в Иране: кто должен расследовать падение самолета МАУ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка