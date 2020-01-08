Что известно о Денисе Лыхно, который был бортпроводником на самолет МАУ Boeing 737.

На борту самолета Boeing 737-800 МАУ, который потерпел крушение в Тегеране (Иран), находились шесть бортпроводников, в частности:

Статник Екатерина Олеговна;

Матьков Игорь Валерьевич;

Микитюк Мария Михайловна;

Лихно Денис Михайлович;

Овчарук Валерия Евгениевна;

Сологуб Юлия Николаевна.

Денис Лыхно учился в Национальному авиационном университете на аэрокосмический факультет с 2012 по 2018 год.

Читайте: Списки погибших в крушении Boeing 737 МАУ в Тегеране

Известно, что в МАУ парень успел проработать пол года.

– Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но как любой АКИшник мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Всегда казалось что его ожидает долгая и успешная жизнь, – отзываются о Денисе в одной из университетских групп.















Биография Дениса Лыхно – бортпроводника упавшего в Иране Boeing 737 / 4 фотографии

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

В результате крушения погибли 176 людей, среди них 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Кроме того, в связи с авиакатастрофой в Украине проверяют все пассажирские борта.













