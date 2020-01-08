Що відомо про Дениса Лихно, який був бортпровідником на літаку МАУ Boeing 737.

На борту літака Boeing 737-800 МАУ, який зазнав катастрову в Тегерані (Іран), знаходилися шість бортпровідників, зокрема:

Стадник Катерина Олегівна;

Матьков Ігор Валерійович;

Микитюк Марія Михайлівна;

Лихно Денис Михайлович;

Овчарук Валерія Євгенівна;

Сологуб Юлія Миколаївна.

Денис Лихно навчався в Національному авіаційному університеті на аерокосмічному факультеті з 2012 до 2018 року.

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Відомо, що в МАУ хлопець встиг пропрацювати півроку.

– Денис відмінний хлопець і хороший друг. Не найзразковіший студент, але як будь-який АКІшнік міг вивчити все в останній тиждень і здати в останню секунду, а також допомогти іншим одногрупникам. Завжди здавалося що його чекає довге та успішне життя, – відгукуються про Дениса в одній з університетських груп.















Біографія Дениса Лихно – бортпровідника Boeing 737, який розбився в Ірані / 4 фотографии

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін. Крім того, у зв’язку з авіакатастрофою в Україні перевірять всі пасажирські борти.