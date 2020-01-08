PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Біографія Дениса Лихно – бортпровідника Boeing 737, який розбився в Ірані

Що відомо про Дениса Лихно, який був бортпровідником на літаку МАУ Boeing 737.

Біографія Дениса Лихно – бортпровідника Boeing 737, який розбився в Ірані

На борту літака Boeing 737-800 МАУ, який зазнав катастрову в Тегерані (Іран), знаходилися шість бортпровідників, зокрема:

  • Стадник Катерина Олегівна;
  • Матьков Ігор Валерійович;
  • Микитюк Марія Михайлівна;
  • Лихно Денис Михайлович;
  • Овчарук Валерія Євгенівна;
  • Сологуб Юлія Миколаївна.

Денис Лихно навчався в Національному авіаційному університеті на аерокосмічному факультеті з 2012 до 2018 року.

Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

Відомо, що в МАУ хлопець встиг пропрацювати півроку.

– Денис відмінний хлопець і хороший друг. Не найзразковіший студент, але як будь-який АКІшнік міг вивчити все в останній тиждень і здати в останню секунду, а також допомогти іншим одногрупникам. Завжди здавалося що його чекає довге та успішне життя, – відгукуються про Дениса в одній з університетських груп.

Біографія Дениса Лихно – бортпровідника Boeing 737, який розбився в Ірані / 4 фотографии

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін. Крім того, у зв’язку з авіакатастрофою в Україні перевірять всі пасажирські борти.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Вибух у Boeing-737 МАУ стався у кабіні пілота – авіаексперт Джефрі Томас
До катастрофи літака МАУ застережень щодо польотів над Іраном не було – Украерорух
До катастрофи літака МАУ застережень щодо польотів над Іраном не було – Украерорух
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: США готові запропонувати допомогу Україні
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: США готові запропонувати допомогу Україні
Зі сльозами на очах: у Борисполі покладають квіти загиблому екіпажу МАУ
Зі сльозами на очах: у Борисполі покладають квіти загиблому екіпажу МАУ
Розкидані уламки: місце падіння літака МАУ зняли з висоти
Розкидані уламки: місце падіння літака МАУ зняли з висоти
Авіакатастрофа в Ірані: українець дивом не купив квиток на фатальний рейс
Авіакатастрофа в Ірані: українець дивом не купив квиток на фатальний рейс
Катастрофа літака МАУ в Ірані: спортсмени висловили свої співчуття
Катастрофа літака МАУ в Ірані: спортсмени висловили свої співчуття
Кастрофа літака МАУ Boeing 737 в Тегерані
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: пілоти не могли зв’язатися з диспетчером
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка