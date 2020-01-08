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Факты / Украина

Биография Игоря Матькова: что известно о погибшем бортпроводнике МАУ

В авиакатастрофе МАУ в Иране, которая произошла утром 8 января, погибли 176 человек. Что известно о погибшем бортпроводнике Игоре Матькове – читайте на Фактах ICTV.

Біографія Ігоря Матькова

Игорь Матьков был бортпроводником на самолете Boeing 737-800 МАУ, который потерпел крушение в Тегеране 8 января.

Биография Игоря Матькова

Игорю Матькову было 34 года. У него не было жены и детей. Его родители живут в Козельце Черниговской области.

Также известно, что у него есть сестра, которая проживает в США.

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Игорь закончил факультет иностранных языков, а до этого учился в Кировоградском летном училище.

В МАУ Матьков проработал 10 лет.

Напомним, отец погибшего в авиакатастрофе в Иране борпроводника Игоря Матькова приехал в аэропорт Борисполь и рассказал, что сын должен был прилететь утренним рейсом. Мать Игоря рассказала, что общалась с сыном вечером 7 января.

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