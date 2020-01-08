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Факти / Україна

Біографія Ігоря Матькова: що відомо про загиблого бортпровідника МАУ

В авіакатастрофі МАУ в Ірані, яка сталася вранці 8 січня, загинули 176 осіб. Що відомо про загиблого бортпровідника Ігоря Матькова – читайте на Фактах ICTV.

Біографія Ігоря Матькова

Ігор Матьков був бортпровідником на літаку Boeing 737-800 МАУ, який зазнав аварії в Тегерані 8 січня.

Біографія Ігоря Матькова

Ігорю Матькову було 34 роки. У нього не було дружини і дітей. Його батьки живуть в Козельці Чернігівської області.

Також відомо, що у нього є сестра, яка проживає в США.

Читайте: У Тегерані розбився український пасажирський Boeing 737 – всі загинули

Ігор закінчив факультет іноземних мов, а до цього навчався в Кіровоградському льотному училищі.

У МАУ Матьков пропрацював 10 років.

Нагадаємо, батько загиблого в авіакатастрофі в Ірані борпровідника Ігоря Матькова приїхав в аеропорт Бориспіль і розповів, що син повинен був прилетіти ранковим рейсом. Мати Ігоря розповіла, що спілкувалася з сином ввечері 7 січня.

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