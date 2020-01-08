Отец погибшего в авиакатастрофе в Иране борпроводника Игоря Матькова приехал в аэропорт Борисполь и рассказал, что сын должен был прилететь утренним рейсом.

Отец погибшего борпроводника Игоря Матькова рассказал, узнал об авикатастрофе самолета МАУ в Иране от дочери, которая позвонила в 6.15 из США.

– Сказала, что в Америке сообщили – разбился самолет МАУ. Она спрашивает: куда полетел Игорь? Мы сказали – в Тегеран, утренним рейсом должен был прилететь. И потом на видео нашли падения самолета, – рассказал он.

Читайте: Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших членов экипажа

Мать Игоря рассказала, что общалась с сыном вечером 7 января.

– Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейс туда был вечерний, а утром назад. Говорит – я, мама, утром буду, – рассказала она.

Напомним, самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

МАУ приостановила рейсы в Тегеран на неопределенный срок. Из-за авиакатастрофы в Украине проверят все пассажирские борта.

Источник: Обозреватель, Радио Свобода