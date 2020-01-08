PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Мы ждали, что Игорь утром прилетит из Тегерана – отец погибшего бортпроводника

Отец погибшего в авиакатастрофе в Иране борпроводника Игоря Матькова приехал в аэропорт Борисполь и рассказал, что сын должен был прилететь утренним рейсом.

авиакатастрофа мау в иране

Отец погибшего борпроводника Игоря Матькова рассказал, узнал об авикатастрофе самолета МАУ в Иране от дочери, которая позвонила в 6.15 из США.

– Сказала, что в Америке сообщили – разбился самолет МАУ. Она спрашивает: куда полетел Игорь? Мы сказали – в Тегеран, утренним рейсом должен был прилететь. И потом на видео нашли падения самолета, – рассказал он.

Читайте: Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших членов экипажа

Мать Игоря рассказала, что общалась с сыном вечером 7 января.

– Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейс туда был вечерний, а утром назад. Говорит – я, мама, утром буду, – рассказала она.

Напомним, самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

МАУ приостановила рейсы в Тегеран на неопределенный срок. Из-за авиакатастрофы в Украине проверят все пассажирские борта.

Источник: Обозреватель, Радио Свобода

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Иране разбился самолет МАУ – что известно о бортпроводнике Екатерине Статник
В Иране разбился самолет МАУ – что известно о бортпроводнике Екатерине Статник
літак
Небо было открыто: до и после катастрофы в Иране садились и взлетали самолеты
Депресія
Катастрофа в Иране: Супрун рассказала, как пережить последствия трагедии
Биография Дениса Лыхно – бортпроводника упавшего в Иране Boeing 737
Биография Дениса Лыхно – бортпроводника упавшего в Иране Boeing 737
Авиакатастрофа в Иране: что известно о бортпроводнике МАУ Юлии Сологуб
Авиакатастрофа в Иране: что известно о бортпроводнике МАУ Юлии Сологуб
владимир гапоненко
Авиакатастрофа МАУ в Иране: что известно о командире Владимире Гапоненко
Мария Микитюк – биография стюардесы разбившегося Boeing 737 МАУ
Мария Микитюк – биография стюардесы разбившегося Boeing 737 МАУ
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Катастрофа в Иране: кто должен расследовать падение самолета МАУ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка