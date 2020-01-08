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Факты / Украина

Катастрофа самолета МАУ: фото всех погибших членов экипажа

В соцсети выложили фотографии девяти членов экипажа рейса PS752, потерпевшего катастрофу под Тегераном.

Катастрофа самолета МАУ: фото всех погибших членов экипажа

В авиакатастрофе самолета МАУ, который утром 8 января разбился под иранским Тегераном, погибли все девять членов экипажа рейса PS752.

Фотографиями погибших поделился советник Министра МВД Евгений Терехов.

– Экипаж не погибает, они уходят в небо… Светлая память, – написал он.

Жертвами катастрофы стали трое пилотов: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич.

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Также погибли шесть бортпроводников: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

Катастрофа самолета МАУ: фото всех погибших членов экипажа / 6 фотографий

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.

Фото: Евгений Терехов

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