После катастрофы самолета в Иране МАУ опубликовали информацию о членах экипажа. Что известно о бортпроводнике МАУ Екатерине Статник – читайте на Фактах ICTV.

Авиакомпания МАУ обнародовала список погибших членов экипажа рейса PS752 самолета Boeing 737-800, разбившегося в Иране.

Среди них 3 пилота и 6 бортпроводников.

Что известно о бортпроводнике Екатерине Статник

На момент аварии самолета МАУ в Иране Екатерине Статник было 27 лет.

Судя по фото в Instagram, Новый год девушка встречала в Киеве.

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На странице Стадник люди оставляют комментарии сочувствия.

Катерина Стадник,бортпровідниця,

дочка моєї подруги…

загинула на борту збитого літака😢😢😢😢😢😢😢

Така славна дівчинка, я її готувала до ЗНО…

Світла пам’ять тобі, сонечко!😢😢😢😢😢 pic.twitter.com/ajQH8k45Xl — наталія петренко (@natalee_petrenk) 8 января 2020 г.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.

Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.