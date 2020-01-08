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Факты / Украина

В Иране разбился самолет МАУ – что известно о бортпроводнике Екатерине Статник

После катастрофы самолета в Иране МАУ опубликовали информацию о членах экипажа. Что известно о бортпроводнике МАУ Екатерине Статник – читайте на Фактах ICTV.

В Иране разбился самолет МАУ – что известно о бортпроводнике Екатерине Статник

Авиакомпания МАУ обнародовала список погибших членов экипажа рейса PS752 самолета Boeing 737-800, разбившегося в Иране.

Среди них 3 пилота и 6 бортпроводников.

Что известно о бортпроводнике Екатерине Статник

На момент аварии самолета МАУ в Иране Екатерине Статник было 27 лет.

Судя по фото в Instagram, Новый год девушка встречала в Киеве.

Читайте: Самолет МАУ разбился в Иране – реакция мировых СМИ

На странице Стадник люди оставляют комментарии сочувствия.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана. 

В результате крушения погибли 11 украинцев.

Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

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