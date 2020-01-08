После катастрофы самолета в Иране МАУ опубликовали информацию о членах экипажа. Что известно о бортпроводнике МАУ Екатерине Статник – читайте на Фактах ICTV.
Авиакомпания МАУ обнародовала список погибших членов экипажа рейса PS752 самолета Boeing 737-800, разбившегося в Иране.
Среди них 3 пилота и 6 бортпроводников.
Что известно о бортпроводнике Екатерине Статник
На момент аварии самолета МАУ в Иране Екатерине Статник было 27 лет.
Судя по фото в Instagram, Новый год девушка встречала в Киеве.
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На странице Стадник люди оставляют комментарии сочувствия.
Катерина Стадник,бортпровідниця,
дочка моєї подруги…
загинула на борту збитого літака😢😢😢😢😢😢😢
Така славна дівчинка, я її готувала до ЗНО…
Світла пам’ять тобі, сонечко!😢😢😢😢😢 pic.twitter.com/ajQH8k45Xl
— наталія петренко (@natalee_petrenk) 8 января 2020 г.
Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.
В результате крушения погибли 11 украинцев.
Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.