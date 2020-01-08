У соцмережі виклали фотографії дев’ятьох членів екіпажу рейсу PS752, який зазнав катастрофи під Тегераном.

В авіакатастрофі літака МАУ, який зранку 8 січня розбився під іранським Тегераном, загинули усі дев’ять членів екіпажу рейсу PS752.

Фотографіями загиблих поділився радник Міністра МВС Євгеній Терехов.

– Екіпаж не гине, вони йдуть у небо… Світла пам’ять, – написав він.

Жертвами катастрофи стали троє пілотів: Наумкін Олексій Євгенович, Гапоненко Володимир Іванович, Хоменко Сергій Анатолійович.

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Також загинули шість бортпровідників: Статнік Катерина Олегівна, Матьков Ігор Валерійович, Микитюк Марія Михайлівна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерія Євгеніївна, Сологуб Юлія Миколаївна.























Катастрофа літака МАУ: фото усіх загиблих членів екіпажу / 6 фотографий

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Фото: Євген Терехов