МАУ исключает вероятность ошибки экипажа при крушении Boeing 737

Президент МАУ Евгений Дыхне выразил соболезнования и отметил, что компания будет поддерживать семьи погибших членов экипажа и пассажиров.

Президент Международных Авиалиний Украины сообщил, что борт Boeing 737 – это один из лучших самолетов авиакомпании.

Он отметил, что компания приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Сейчас создается комиссия для расследования и МАУ готовы тесно сотрудничать со следствием для установления причин катастрофы.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета.

– Это был обычный рейс, никаких причин для волнения не было. В случае чего, мы бы отменили рейс, – подчеркнул Дыхне.

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Вице-президент МАУ Владимир Семенченко отмечает, что по предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди пассажиров было двое граждан Украины. Все остальные – это граждане Канады, Швеции, Ирана и Афганистана.

– Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем, – заявил на брифинге вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский

Пилотировали рейс Владимир Японенко (командир), Алексей Наумкин (инструктор), Сергей Хоменко (второй пилот). На рейсе работали еще шесть бортпроводников.

Перед вылетом экипаж отдыхал в гостинице.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Никто не выжил.