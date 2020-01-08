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Факты / Украина / Общество

Учил других и был асом: биография пилота МАУ Алексея Наумкина

Что известно про инструктора Алексея Наумкин, который был членом экипажа Boeing 737 вблизи Тегерана, читайте на сайте Факты ICTV.

Учил других и был асом: биография пилота МАУ Алексея Наумкина

Наумкин Алексей Евгеньевич был инструктором на борту Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, разбившегося в городе Тегеран в Иране.

Инструктор Наумкин имеет 12 тыс. часов налета на самолете.

– Леша – замечательный инструктор, который научил десятки наших вторых пилотов и командиров, – говорят о пилоте в компании.

Читайте: Списки погибших в крушении Boeing 737 МАУ в Тегеране

– Леша Наумкин мой одногруппник. Один из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. С династии пилотов. Покойся с миром, друг, – с горечью написал одногрупник Сергей Чорный.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана. 

В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

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