Что известно про инструктора Алексея Наумкин, который был членом экипажа Boeing 737 вблизи Тегерана, читайте на сайте Факты ICTV.

Наумкин Алексей Евгеньевич был инструктором на борту Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, разбившегося в городе Тегеран в Иране.

Инструктор Наумкин имеет 12 тыс. часов налета на самолете.

– Леша – замечательный инструктор, который научил десятки наших вторых пилотов и командиров, – говорят о пилоте в компании.

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– Леша Наумкин мой одногруппник. Один из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. С династии пилотов. Покойся с миром, друг, – с горечью написал одногрупник Сергей Чорный.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.