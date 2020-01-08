Що відомо про інструктора Олексія Наумкіна, який був членом екіпажу Boeing 737, що розбився поблизу Тегерану, читайте на сайті Факти ICTV.

Наумкін Олексій Євгенович був інструктором на борту Boeing 737 української авіакомпанії МАУ, що розбився у місті Тегеран в Ірані.

Інструктор Наумкін має 12 тис. годин нальоту на літаку.

– Льоша – чудовий Інструктор, який навчив десятки наших других пілотів і командирів, – говорять про пілота у компанії.

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– Льоша Наумкін мій одногрупник. Один з кращих пілотів на курсі. Дуже порядна була людина. З династії пілотів. Спочивай з миром, друже, – написав одногрупник пілота Сергій Чорний.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.