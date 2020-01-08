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Факти / Україна / Суспільство

Навчав інших і був асом: біографія пілота МАУ Олексія Наумкіна

Що відомо про інструктора Олексія Наумкіна, який був членом екіпажу Boeing 737, що розбився поблизу Тегерану, читайте на сайті Факти ICTV.

Навчав інших і був асом: біографія пілота МАУ Олексія Наумкіна

Наумкін Олексій Євгенович був інструктором на борту Boeing 737 української авіакомпанії МАУ, що розбився у місті Тегеран в Ірані.

Інструктор Наумкін має 12 тис. годин нальоту на літаку.

– Льоша – чудовий Інструктор, який навчив десятки наших других пілотів і командирів, – говорять про пілота у компанії.

Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

– Льоша Наумкін мій одногрупник. Один з кращих пілотів на курсі. Дуже порядна була людина. З династії пілотів. Спочивай з миром, друже, – написав одногрупник пілота Сергій Чорний.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.

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