Украина отправляет в Иран самолет с экспертами и спасателями

Вечером 8 января в Иран отправится украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Иран отправят поисково-спасательную группу для расследования причин катастрофы Boeing 737 МАУ и репатриации тел погибших украинцев.

Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и Международных авиалиний Украины.

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– Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу, – сказал он.



Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что решение об отправке в Иран поисково-спасательной группы было принято во время внеочередного собрания Кабмина.

– Готовим группу к вылету. Сейчас держим связь с родными погибших для проведения анализа ДНК, – написал он.



Напомним, утром 8 января самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев. МАУ приостановила рейсы в Тегеран на неопределенный срок. Из-за авиакатастрофы в Украине проверят все пассажирские борта.