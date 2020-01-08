PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украина отправляет в Иран самолет с экспертами и спасателями

Вечером 8 января в Иран отправится украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп.

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Иран отправят поисково-спасательную группу для расследования причин катастрофы Boeing 737 МАУ и репатриации тел погибших украинцев.

Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и Международных авиалиний Украины.

ЧитайтеПервое видео с места катастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране

– Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу, – сказал он.


Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что решение об отправке в Иран поисково-спасательной группы было принято во время внеочередного собрания Кабмина.

– Готовим группу к вылету. Сейчас держим связь с родными погибших для проведения анализа ДНК, – написал он.


Напомним, утром 8 января самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев. МАУ приостановила рейсы в Тегеран на неопределенный срок. Из-за авиакатастрофы в Украине проверят все пассажирские борта.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кастрофа літака МАУ Boeing 737 в Тегерані
Авиакатастрофа МАУ в Иране: пилоты не могли связаться с диспетчером
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Черные ящики самолета МАУ расшифруют в Иране
Катастрофа самолета МАУ: фото всех погибших членов экипажа
Катастрофа самолета МАУ: фото всех погибших членов экипажа
Біографія Ігоря Матькова
Биография Игоря Матькова: что известно о погибшем бортпроводнике МАУ
В Иране разбился самолет МАУ – что известно о бортпроводнике Екатерине Статник
В Иране разбился самолет МАУ – что известно о бортпроводнике Екатерине Статник
авиакатастрофа мау в иране
Мы ждали, что Игорь утром прилетит из Тегерана – отец погибшего бортпроводника
літак
Небо было открыто: до и после катастрофы в Иране садились и взлетали самолеты
Депресія
Катастрофа в Иране: Супрун рассказала, как пережить последствия трагедии
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка