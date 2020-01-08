Україна відправляє до Ірану літак з експертами та рятувальниками

Увечері 8 січня в Іран відправиться український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні в Іран відправлять пошуково-рятувальну групу для розслідування причин катастрофи Boeing 737 МАУ і репатріації тіл загиблих українців.

Серед них – представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами і Міжнародних авіаліній України.

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– Проводжу постійні консультації з нашими іноземними партнерами. Наш пріоритет – встановлення істини і відповідальних за цю страшну катастрофу, – сказав він.



Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що рішення про відправку до Ірану пошуково-рятувальної групи було ухвалене під час позачергових зборів Кабміну.

– Готуємо групу до вильоту. Зараз тримаємо зв’язок з рідними загиблих для проведення аналізу ДНК, – написав він.



Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 МАУ розбився в Тегерані. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців. МАУ призупинила рейси до Тегерана на невизначений термін. Через авіакатастрофу в Україні перевірять всі пасажирські борти.