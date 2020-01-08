PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Україна відправляє до Ірану літак з експертами та рятувальниками

Увечері 8 січня в Іран відправиться український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні в Іран відправлять пошуково-рятувальну групу для розслідування причин катастрофи Boeing 737 МАУ і репатріації тіл загиблих українців.

Серед них – представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами і Міжнародних авіаліній України.

Читайте: Перше відео з місця катастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані

– Проводжу постійні консультації з нашими іноземними партнерами. Наш пріоритет – встановлення істини і відповідальних за цю страшну катастрофу, – сказав він.


Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що рішення про відправку до Ірану пошуково-рятувальної групи було ухвалене під час позачергових зборів Кабміну.

– Готуємо групу до вильоту. Зараз тримаємо зв’язок з рідними загиблих для проведення аналізу ДНК, – написав він.


Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 МАУ розбився в ТегераніВнаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців. МАУ призупинила рейси до Тегерана на невизначений термін. Через авіакатастрофу в Україні перевірять всі пасажирські борти.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Літак МАУ вилетів із годинною затримкою і не подавав сигналу лиха – Іран
Літак МАУ вилетів із годинною затримкою і не подавав сигналу лиха – Іран
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Вибух у Boeing-737 МАУ стався у кабіні пілота – авіаексперт Джефрі Томас
До катастрофи літака МАУ застережень щодо польотів над Іраном не було – Украерорух
До катастрофи літака МАУ застережень щодо польотів над Іраном не було – Украерорух
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: США готові запропонувати допомогу Україні
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: США готові запропонувати допомогу Україні
Зі сльозами на очах: у Борисполі покладають квіти загиблому екіпажу МАУ
Зі сльозами на очах: у Борисполі покладають квіти загиблому екіпажу МАУ
Розкидані уламки: місце падіння літака МАУ зняли з висоти
Розкидані уламки: місце падіння літака МАУ зняли з висоти
Авіакатастрофа в Ірані: українець дивом не купив квиток на фатальний рейс
Авіакатастрофа в Ірані: українець дивом не купив квиток на фатальний рейс
Катастрофа літака МАУ в Ірані: спортсмени висловили свої співчуття
Катастрофа літака МАУ в Ірані: спортсмени висловили свої співчуття
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка