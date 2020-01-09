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Факты / Мир / Россия

Черные ящики Boeing 737 МАУ могут отправить в РФ – CNN

Черные ящики Boeing 737 МАУ, который разбился в Иране, могут отправить в Россию для расшифровки.

Черные ящики Boeing 737 МАУ могут отправить в РФ – CNN

Черные ящики с самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ могут для расшифровки отправить в Россию.

– Мы не знаем, есть ли у Ирана технологии для расшифровки. Если нет, Иран должен решить, куда отправить два ящика, – говорится в публикации.

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В том случае, если страна не обладает соответствующими технологиями, то для анализа записей черных ящиков их отправляют в страны, где есть опыт таких расшифровок. В основном их направляют в Великобританию, США, Францию или Австралию. Отправка ящиков в Россию не исключена, хотя ее граждан на борту самолета не было. Все необходимое у РФ для расшифровки есть.

Напомним, самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

МАУ приостановила рейсы в Тегеран на неопределенный срок. Из-за авиакатастрофы в Украине проверят все пассажирские борта.

 

Источник: CNN

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