В выходные, 11 и 12 января, погода в Украине будет переменчивой. В субботу почти везде дождь со снегом, а в воскресенье выглянет солнце.

В субботу, 11 января, сухо будет только на юге страны.

На западе, в центре и большинстве северных областей ожидается дождь, на востоке, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях – дождь с мокрым снегом.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 0 градусов, а днем ​​в западных областях – от +4 до +6, на юге максимум +5, на севере и в центре – до +4, в восточных областях +3.

В Киеве дождь, ночью 0 +2, а днем ​​3-5 градусов тепла.

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На воскресенье, 12 января, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом только в восточных областях, на остальной территории – сухо.

Ночью незначительные морозы, а днем ​​на западе и юге ожидается до +6, в центре +4, на востоке – от -1 до +1, в северных регионах – от +1 до +6.

В столице без осадков, ночью около 0, днем ​​до +5.

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