У вихідні, 11 та 12 січня, погода в Україні буде мінливою. В суботу майже скрізь дощ зі снігом, а в неділю вигляне сонце.

В суботу, 11 січня, сухо буде лише на півдні країни.

На заході, у центрі та більшості північних областей очікується дощ, на сході, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях – дощ з мокрим снігом.

Вночі температура повітря коливатиметься в межах 0 градусів, а вдень у західних областях – від +4 до +6, на півдні максимум +5, на півночі та у центрі – до +4, у східних областях +3.

У Києві дощ, вночі 0 +2, а вдень 3-5 градусів тепла.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

На неділю, 12 січня, синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом лише у східних областях, на решті території – сухо.

Вночі незначні морози, а вдень на заході та півдні очікується до +6, у центрі +4, на сході – від -1 до +1, у північних регіонах – від +1 до +6.

У столиці без опадів, вночі близько 0, вдень до +5.

Раніше синоптики розповіли, якою буде зима і літо 2020 року.