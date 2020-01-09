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Факты / Украина

Митрошиной запретили въезд в Украину

Российскому блогеру Александре Митрошиной запретили въезд в Украину, поскольку она незаконно посещала аннексированный Крым.

Олександра Митрошина

Российский блогер Александра Митрошина сообщила, что ей на три года запретили въезд в Украину.

По ее словам, запрет связан с незаконным посещением аннексированного Россией Крыма.

– Сейчас на посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6 января 2023 года. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвел обратно на посадку, – рассказала Митрошина.

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Она добавила, что понимает, почему ей запретили въезд в Украину.

В свою очередь, в Госпогранслужбе заявили, что ранее Митрошину пропустили в нашу страну на железнодорожном пункте пропуска, поскольку не было информации о посещении ею временно оккупированных территорий Украины.

К слову, Александра Митрошина заявила, что не поддерживает аннексию Крыма Россией и не имеет отношения к государственным СМИ РФ.

Источник: Митрошина Негодует, Госпогранслужба

Відео: Госпогранслужба

Фото: Митрошина Негодует

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