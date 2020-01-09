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Факти / Україна

Митрошиній заборонили в’їзд в Україну

Російському блогеру Олександрі Митрошиній заборонили в’їзд в Україну, оскільки вона незаконно відвідувала анексований Крим.

Олександра Митрошина

Російський блогер Олександра Митрошина повідомила, що їй на три роки заборонили в’їзд в Україну.

За її словами, заборона пов’язана з незаконним відвідуванням анексованого Росією Криму.

– Зараз на посадці підійшов співробітник прикордонного контролю, відвів мене в окрему кімнату і поставив мені в паспорт штамп про заборону в’їзду в Україну до 6 січня 2023 року. Все пояснював ввічливо і спокійно, представився, запитав, чи розумію я українську. І відвів назад на посадку, – розповіла Митрошина.

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Вона додала, що розуміє, чому їй заборонили в’їзд в Україну.

У свою чергу, у Держприкордонслужбі заявили, що раніше Митрошину пропустили в нашу країну на залізничному пункті пропуску, оскільки не було інформації про відвідування нею тимчасово окупованих територій України.

До слова, Олександра Митрошина заявила, що не підтримує анексію Криму Росією і не має відношення до державних ЗМІ РФ.

Джерело: Митрошина Негодует, Дежприкордонслужба

Відео: Дежприкордонслужба

Фото: Митрошина Негодует

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