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Факты / Украина / Общество

На Буковине 9 детей заболели коклюшем

В Черновицкой области зарегистрировано 9 случаев заболевания коклюшем среди детей. Самому младшему 2,5 месяца.

На Буковине 9 детей заболели коклюшем

В Черновицкой области начат комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы коклюш не распространялся дальше. За лицами, находившимися в контакте с больными, организовано медицинское наблюдение.

Сейчас зарегистрировано 9 случаев заболевания.

В течение 11 месяцев 2019 года, в Украине зарегистрировано 2063 случая коклюша. Уровень заболеваемости снизился на 2% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.

За этот период только 74% детей планово вакцинировано против коклюша, дифтерии и столбняка.

Коклюш – это инфекционное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Коклюш легко распространяется от человека к человеку, в основном воздушно-капельным путем, при кашле или чихании.

Дети, которые заразились коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев.

Симптомы коклюша: умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель.

У новорожденных коклюш может сопровождаться временным прекращением дыхательных движений. Симптомы обычно появляются через 7-10 дней после инфицирования.

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Предотвратить коклюш можно вакцинацией. В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Ранее Факты ICTV писали, что сейчас Украина располагает достаточным количеством сывороток от дифтерии для того, чтобы справиться с зафиксированными случаями заболевания.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

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