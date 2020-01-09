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Факти / Україна / Суспільство

На Буковині 9 дітей захворіли кашлюком

У Чернівецькій області зареєстровано 9 випадків захворювання на кашлюк серед дітей. Наймолодшій дитині 2,5 місяці.

На Буковині 9 дітей захворіли кашлюком

У Чернівецькій області розпочато комплекс протиепідемічних заходів, щоб кашлюк не поширювався далі. За особами, які перебували у контакті з хворими, організовано медичне спостереження.

Наразі зареєстровано 9 випадків захворювання.

Протягом 11 місяців 2019 року, в Україні зареєстровано 2 063 випадки кашлюку. Рівень захворюваності знизився на 2% порівняно з даними за аналогічний період минулого року.

За цей період лише 74% дітей планово вакциновано проти кашлюку, дифтерії та правця.

Кашлюк – це інфекційне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, здебільшого повітряно-крапельним шляхом, під час кашлю чи чхання.

Діти, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.

Симптоми кашлюку: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.

У немовлят кашлюк може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів. Симптоми, зазвичай, з’являються через 7-10 днів після інфікування.

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Запобігти кашлюку можна вакцинацією. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).

Раніше Факти ICTV писали, що наразі Україна має достатню кількість сироваток від дифтерії для того, щоб впоратися з зафіксованими випадками захворювання.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

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