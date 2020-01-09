Украинским авиакомпаниям запретили летать над Ираком – Госавиаслужба

Госавиаслужба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
После авиакатастрофы самолета МАУ 8 января Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака.
– Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний, – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
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Он отметил, этот запрет на перелеты начинается с 00.00 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.
Украина рассматривает несколько версий катастрофы самолета МАУ в Иране. Какая из них самая вероятная?
Напомним, 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 МАУ. Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Кроме того, в связи с авиакатастрофой в Украине проверяют все пассажирские борта.