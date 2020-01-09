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Факты / Украина

Борт с украинскими специалистами приземлился в Иране для расследования авиакатастрофы

В Офисе президента рассказали, что самолет с украинскими специалистами, которые должны расследовать причины авиакатастрофы в Тегеране, приземлись в Иране.

Борт с украинскими специалистами приземлился в Иране для расследования авиакатастрофы

Украинский борт со специалистами, которые будут расследовать причины падения лайнера МАУ Boeing 737 в Тегеране, приземлился в Иране.

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Украинский специалистов встретили представители посольства и консульства.

В поисково-спасательную группу вошли представители ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО и МАУ.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. 

В результате крушения погибли 176 людей, среди них 11 украинцев.

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