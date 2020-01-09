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Факти / Україна

Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраком – Державіаслужба

Державіаслужба заборонила українським авіакомпаніям перельоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.

Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраком – Державіаслужба

Після авіакатастрофи літака МАУ 8 січня Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям перельоти в повітряному просторі як Ірану, так й Іраку.

– Починаємо позапланову перевірку забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів МАУ. Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній, – заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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Він зазначив, ця заборона на перельоти починається з 00.00 9 січня 2020 року. Вона поширюється на всі лайнери, зареєстровані в Україні.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту  розбився літак Boeing 737 МАУ.  

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін. Крім того, у зв’язку з авіакатастрофою в Україні перевірять всі пасажирські борти.

Фото: Урядовий портал

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