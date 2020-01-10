PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Boeing 737 изменил курс после того, как начал терпеть крушение – МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге по расследованию авиакатастрофы заявил, что Boeing 737 в Иране изменил курс после того, как начал терпеть крушение, причины пока не известны.

Также он добавил, что в момент последнего сеанса связи пилотов упавшего в Иране самолета с диспетчерами ситуация на борту была штатной.

Пристайко подтвердил, что Украина получила данные от западных партнеров, однако они являются тайными и не могут быть разглашены.

У министра спросили, чем была вызвана задержка в вылете самолета. Он пояснил, что форс-мажор возник из-за выгрузки воздушного судна.

– Во время полета ситуация была штатной. Об этом пилот сообщил вышке. Самолет действительно изменил курс, однако его пытались вернуть в аэропорт уже после того, как судно начало терпеть крушение, – рассказал он.

Читайте: Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам Boeing 737

Пристайко резюмировал, что Украина проанализирует все видео и информацию. Также он отметил, что Киев выступает за создание международной коалиции для расследования.

Напомним, свою готовность помочь Украине в расследовании авиакатастрофы лайнера МАУ выразили США, Великобритания, Канада, Грузия, Германия и Швеция.

Самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка