Boeing 737 изменил курс после того, как начал терпеть крушение – МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге по расследованию авиакатастрофы заявил, что Boeing 737 в Иране изменил курс после того, как начал терпеть крушение, причины пока не известны.

Также он добавил, что в момент последнего сеанса связи пилотов упавшего в Иране самолета с диспетчерами ситуация на борту была штатной.

Пристайко подтвердил, что Украина получила данные от западных партнеров, однако они являются тайными и не могут быть разглашены.

У министра спросили, чем была вызвана задержка в вылете самолета. Он пояснил, что форс-мажор возник из-за выгрузки воздушного судна.

– Во время полета ситуация была штатной. Об этом пилот сообщил вышке. Самолет действительно изменил курс, однако его пытались вернуть в аэропорт уже после того, как судно начало терпеть крушение, – рассказал он.

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Пристайко резюмировал, что Украина проанализирует все видео и информацию. Также он отметил, что Киев выступает за создание международной коалиции для расследования.

Напомним, свою готовность помочь Украине в расследовании авиакатастрофы лайнера МАУ выразили США, Великобритания, Канада, Грузия, Германия и Швеция.

Самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.