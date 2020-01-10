Кабмин повысил оклад генпрокурора почти до 94 тыс. грн

Согласно постановлению №1155 от 11 декабря 2019 года, правительство утвердило схему должностных окладов прокуроров Офиса генпрокурора.

Оклад Руслана Рябошапки установлен на уровне 93 тыс. 648 грн (ранее 37 тыс. грн), его первого заместителя – 89 ты.с 326 грн (ранее 34 тыс. грн), заместителя – 86 тыс. 445 грн (ранее 32 тыс. грн).

Начальнику департамента установлен оклад 40 тыс 341 грн, прокурорам – 28 тыс. 815 грн, руководителю областной прокуратуры – 38 тыс. 038 грн, руководителю окружной прокуратуры – 32 тыс. 273 грн.

Также Кабмин предоставил право руководителям органов прокуратуры в пределах установленного фонда оплаты труда устанавливать надбавку за интенсивность труда или за выполнение особо важной работы в размере до 100% должностного оклада.

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Кроме того, устанавливается надбавка за выполнение обязанностей временно отсутствующего прокурора в размере 50%.

Среди прочего, предусматривается надбавка к должностным окладам государственных экспертов по вопросам тайн и специалистов, привлекаемых к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн, а также компенсация за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне.

К слову, в результате реформы Генпрокуратуры 2 января начал работу Офис генерального прокурора, который стал новым центральным органом в системе прокуратуры.