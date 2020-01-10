Не должно быть спекуляций: Зеленский обсудил с Трюдо катастрофу самолета МАУ в Иране

Имел уже второй разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо относительно катастрофы украинского самолета в Иране, сообщил президент Владимир Зеленский.

– На трагедии не должно быть спекуляций. Украина и Канада всеми возможными средствами будут поддерживать объективное и всестороннее расследование, – подчеркнул глава государства.

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Мав уже другу розмову з @JustinTrudeau про катастрофу українського літака в Ірані. На трагедії не має бути спекуляцій. Україна та Канада всіма можливими засобами підтримуватимуть об’єктивне та всебічне розслідування. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2020

Напомним, 9 января Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране сбила ракета – на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

В СБУ 10 января назвали приоритетные версии авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Тегеране – попадание ракеты и теракт.