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Факты / Украина

Офис генпрокурора обратился к США, Британии и Австралии по авиакатастрофе МАУ

Офис генерального прокурора Украины обратился к Канаде, США, Великобритании и Австралии с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию, связанную с катастрофой самолета авиакомпании МАУ под Тегераном.

– Офис Генерального прокурора обратился в Канаду, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ, – сообщила пресс-служба Офиса.

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Офис генпрокурора напомнил, что в ходе официального выступления премьер-минист Канады Джастин Трюдо 9 января обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов относительно возможного впечатление ракетой самолета авиакомпании МАУ.

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Ранее Офис генпрокурора Украины обратился к Канаде с просьбой предоставить имеющиеся данные о катастрофе самолета МАУ в Иране.

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