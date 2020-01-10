Офис генпрокурора обратился к США, Британии и Австралии по авиакатастрофе МАУ

Офис генерального прокурора Украины обратился к Канаде, США, Великобритании и Австралии с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию, связанную с катастрофой самолета авиакомпании МАУ под Тегераном.

– Офис Генерального прокурора обратился в Канаду, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ, – сообщила пресс-служба Офиса.

Читайте: Версия о попадании ракеты в самолет МАУ в Иране не является подтвержденной – Зеленский

Офис генпрокурора напомнил, что в ходе официального выступления премьер-минист Канады Джастин Трюдо 9 января обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов относительно возможного впечатление ракетой самолета авиакомпании МАУ.

Ранее Офис генпрокурора Украины обратился к Канаде с просьбой предоставить имеющиеся данные о катастрофе самолета МАУ в Иране.