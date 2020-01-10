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Факты / Украина

Офіс генпрокурора просить Канаду надати дані щодо катастрофи літака МАУ

Офіс генпрокурора України звернувся до канадської сторони з проханням надати наявні дані про катастрофу літака МАУ в Ірані.

У відомстві зазначають, що ця інформація може сприяти розслідуванню кримінального провадження за фактом авіакатастрофи.

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Як відомо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Згодом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, український Boeing збила іранська ракета.

Украина рассматривает несколько версий катастрофы самолета МАУ в Иране. Какая из них самая вероятная?

Результаты

Источник: ГПУ

Фото: Dreamstime

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