Офіс генпрокурора просить Канаду надати дані щодо катастрофи літака МАУ

Офіс генпрокурора України звернувся до канадської сторони з проханням надати наявні дані про катастрофу літака МАУ в Ірані.

У відомстві зазначають, що ця інформація може сприяти розслідуванню кримінального провадження за фактом авіакатастрофи.

Як відомо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Згодом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, український Boeing збила іранська ракета.