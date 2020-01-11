PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Никто не сомневался, что самолет в Иране упал не из-за техники – президент МАУ

Президент МАУ Евгений Дыхне прокомментировал признание вины Ираном в сбивании украинского авиалайнера.

По его словам, в компании никто не сомневался в неправдивости версии о том, что самолет упал из-за технической неисправности или ошибки экипажа.

– Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно, – написал он.

Читайте: Зеленский о сбивании самолета МАУ Ираном: Украина ждет извинений и компенсаций

Дыхне также вновь выразил соболезнования из-за гибели членов экипажа:

– Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие. Мы скорбим, и с нами скорбит без преувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка