Никто не сомневался, что самолет в Иране упал не из-за техники – президент МАУ

Президент МАУ Евгений Дыхне прокомментировал признание вины Ираном в сбивании украинского авиалайнера.

По его словам, в компании никто не сомневался в неправдивости версии о том, что самолет упал из-за технической неисправности или ошибки экипажа.

– Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно, – написал он.

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Дыхне также вновь выразил соболезнования из-за гибели членов экипажа:

– Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие. Мы скорбим, и с нами скорбит без преувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.