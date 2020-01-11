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Факты / Украина

Пилоты сбитого Boeing до последнего поддерживали диалог с аэропортом – МАУ

Пилоты украинского Boeing, который был сбит в Иране, действовали согласно инструкциям диспетчера.

Диалог с аэропортом Тегерана был до последней секунды перед трагедией, сообщил вице-президент Международных авиалиний Украины по полетной работе Игорь Сосновский во время брифинга.

Читайте: Оснований для отмены рейса из Тегерана не было – президент МАУ

Со своей стороны президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что задержка вылета из аэропорта произошла из-за штатной ситуации – перегрузки самолета багажом.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Фото: Getty Images

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